لبنان | لبنان يستعد لليوم الانتخابي

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 01:22 مساءً - يستعدّ لبنان ليوم الاستحقاق الانتخابيّ الكبير غدًا، حيث بدأت التحضيرات في مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، انطلقت عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الأقلام ومساعديهم في سرايا البترون بإشراف القائمقام روجيه طوبيا. وتشهد القرى والبلدات البترونية استعدادات للعملية الانتخابية، في حضور عناصر من قوى الامن الداخلي الذين رافقوا رؤساء الأقلام إلى المراكز المخصصة للاقتراع.

كما أشرف محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه منذ السابعة من صباح اليوم، في إطار إنجاز التحضيرات والاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية غدًا، على عملية تسليم صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية الى 506 رئيس قلم وكاتب المنتدبين الموزعين على 253 قلم اقتراع في 42 بلدة وقرية في قضاء النبطية.

ومنذ مساء أمس، تمركزت عناصر من القوى الامنية في محيط المراكز وداخلها التي ستفتح صباح غد امام الناخبين للادلاء باصواتهم.

وفي طرابلس، وُزّعت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية في قضاء طرابلس الذي يضم مدن: طرابلس، الميناء، القلمون، البداوي، ووادي النحلة، في معرض رشيد كرامي الدولي في المدينة، باإراف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي اعطى توجيهاته للموظفين لتسهيل تسليم رؤساء الاقلام والكتبة الصناديق واللوازم بالسرعة المطلوبة، واكد في تصريح ان التحضيرات الادارية واللوجستية والامنية قد انجزت للعملية الانتخابية يوم غد الاحد.

وتمت عملية التوزيع من دون تسجيل اي اشكال او اعتراضات تذكر.

وأبدى رؤساء الاقلام والمساعدون ارتياحهم للتنظيم والخطة التي وضعها نهرا مع فريق عمله ورئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم.

وحضر رؤساء الاقلام والكتبة الى مكان توزيع الصناديق منذ الصباح الباكر، وسط مواكبة امنية وحضور كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي التي عمدت الى تسهيل دخول وخروج رؤساء الاقلام والكتبة بشكل مريح ومنظم، باشرف قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، من ثم توجه روساء الاقلام مع المساعدين والصناديق الى مراكزهم بمواكبة من عناصر قوى الامن الداخلي.

أما في جبيل، فقد أشرفت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري وفريق عمل القائمقامية منذ الرابعة فجرًا، وبمواكبة عناصر من مكتب أمن الدولة بأمرة المقدم ربيع الياس على توزيع الصناديق للانتخابات النيابية على رؤساء الاقلام والكتبة في سرايا جبيل، وقد اعتمدت مرعي مكننة حديثة لتوزيع رؤساء الاقلام على الـ 179 قلم اقتراع الموزعين ضمن 87 مركزا في 85 بلدة في قضاء جبيل.

وفي عكار، استكملت التحضيرات الإدارية كافة لمواكبة الإنتخابات النيابية في محافظة عكار بإشراف ومتابعة من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي الذي تابع مع موظفي المحافظة طيلة ليلة أمس وحتى منتصف الليل عملية وصول صناديق الإقتراع وترتيبها وتوضيبها لتسهيل عملية تسليمها بشكل سلس صباحا. وبدأ موظفو المحافظة منذ الرابعة والنصف صباحا عملية تسليم الصناديق المقفلة والبالغ عددها 528 صندوقا وكافة مستلزمات العملية الإنتخابية من قرطاسية ومحابر ولوائح الشطب لرؤساء الأقلام والكتبة التي سيتم توزيعها على 190 مركز إقتراع في دائرة الشمال الأولى – عكار، في 6 مواقع في باحة سرايا حلبا الحكومية لتسهيل وسرعة توزيعها وضمان وصولها الى مراكز الاقتراع البعيدة بمؤازرة من قوى الأمن الداخلي استعدادا للاستحقاق الإنتخابي، وسط إجراءات أمنية لقوى الأمن الداخلي امام سرايا حلبا. وتسهيلا لوصول رؤساء الأقلام والكتبة الى البلدات العكارية التي خصصت لهم، لوحظ وجود فانات أمام سرايا حلبا كتب عليها مخصصة لنقل رؤساء الأقلام والكتبة.

من جهة أخرى انتهت في قائمقامية زغرتا عملية تسليم صناديق الاقتراع الى رؤساء الاقلام والكتبة المكلفين إدارة العملية الانتخابية، وسط تدابير لوجستية وادارية وامنية منظمة، أشرفت عليها القائمقام إيمان الرافعي مع فريق عمل اداري من موظفي القائمقامية في سرايا زغرتا.

كما انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع، التي كانت بدأت عند الرابعة والنصف فجراً، إلى رؤساء الأقلام في سرايا بعبدا باشراف محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي وحضوره.

محافظة الجنوب أنهت بدورها عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الاقلام والكتبة الذين سينطلقون الى مراكزهم تحضيرا لادارة العملية الانتخابية. وتمت عملية التسليم بإشراف المحافظ منصور ضو وبمراقبة وتنظيم من عناصر الأجهزة الأمنية، وبلغ عدد الصناديق 299 صندوقا منها 100 لمدينة صيدا و199 لقرى قضاء صيدا الزهراني موزعين على 52 قرية منها 46 بلدية و6 قرى لا بلديات فيها.

ووزّعت صناديق الاقتراع على رؤساء الاقلام في الهرمل، بإشراف القائمقام طلال قطايا.

وفي كسروان، سلّمت تسليم صناديق الاقتراع لـ 198 رئيس قلم في قضاء كسروان – الفتوح، يرافقهم عناصر من القوى الامنية في الملعب البلدي في جونية، بإشراف القائمقام بيار كساب.

وأشرفت قائمقام عاليه بدر زيدان العريضي على توزيع صناديق الاقتراع البالغ عددها245 في مدرسة خالد جنبلاط الرسمية في مدينة عاليه، على رؤساء الأقلام، منذ الخامسة فجرا. وكان فريق عمل القائمقامية والقائمقام زيدان حضروا إلى مركز توزيع الصناديق منذ ليل أمس مع كافة التجهيزات لإنجاح عملية تسليم الصناديق لرؤساء الأقلام، علما ان الجيش والقوى الأمنية متواجدة في محيط وداخل مركز التوزيع لحفظ الأمن.

أما في زحلة، فسُلّمت صناديق الإقتراع لرؤساء الاقلام في سرايا زحلة، في حضور محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده وحضوره الى موظفي دائرة المحافظة. واتسمت الاجواء بالهدوء والتنظيم. وعملية التسليم بدأت عند الرابعة من صباح اليوم ويبلغ عددها 325 صندوقا لـ 67 قلم اقتراع في قضاء زحلة، في حضور ضباط وعناصر الاجهزة الأمنية.

وفي مرجعيون، بدأت مند السادسة صباحا عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الاقلام وعددها نحو 192 صندوقا، موزعة على 38 مركز اقتراع مع كل لوازمها، والمخصصة لقرى وبلدات قضاء مرجعيون التي يبلغ عددها 32 بعدما كانت وصلت الى مبنى بلدية جديدة مرجعيون، تحت حراسة مشددة من القوى الأمنية.

وأشرف القائمقام وسام الحايك، بمعاونة مختار البلدة سامي عبلة على عملية تسليم الصناديق، ووضع اللمسات الأخيرة على كل الأمور اللوجستية والإدارية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، بمواكبة رئيس سرية درك مرجعيون الملازم اول نيكولا حايك.

وأشرف وواكب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر منذ السابعة صباحا على عملية تسليم صناديق الاقتراع ومستلزماتها إلى رؤساء الأقلام والكتبة في قاعة اتحاد بلدية بعلبك.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في قضاء بعلبك 141 مركزا فيما عدد أقلام الاقتراع 488 قلما.

وتشهد عمليات التسلم ازدحاما من قبل الموظفين، فيما تتولى عناصر من قوى الأمن الداخلي تنظيم آلية الدخول إلى قاعة الإتحاد عند المداخل.

وأكد المحافظ خضر أن “العملية تجري بشكل جيد، بالطبع هناك زحمة حيث يتم تسليم 488 صندوقا في قضاء بعلبك و99 صندوقا في قضاء الهرمل، ولكن كل الأمور على أفضل ما يرام، عند السابعة صباحا تم تسليم أول صندوق، والعملية مستمرة حتى يتم تسليم آخر صندوق، ونحن نقدر جهود الموظفين الذين حضروا ابتداء من الخامسة فجرا، وهذا دليل ينم عن حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه”.

وأضاف: “هناك يومان أمامنا يتسمان بالتعب، ولكن سنقدم خلالهما كل ما يمكننا لانجاح العملية الانتخابية بكل شفافية وكل ديموقراطية”.

من جهة أخرى، انتهت في قضاء حاصبيا التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية، حيث اشرف القائمقام رواد سلوم منذ الخامسة صباحا بمؤازرة عناصر من قوى الامن الداخلي والقوة الضاربة في فرع المعلومات على توزيع صناديق الاقتراع الـ 89 على رؤساء الاقلام ضمن 21 مركزا في القضاء.

عملية تسليم صناديق الاقتراع انتهت في قضاء المنية – الضنية، بإشراف القائمقام رولا البايع. وكانت العملية انطلقت منذ السابعة صباحا، حيث تسلم رؤساء الاقلام والكتبة صناديق الاقتراع التي ستتوزع على 187 قلم اقتراع في 56 مركزا، واتسمت هذه العملية بالهدوء والتنظيم الدقيقين، حيث حضر رؤساء الاقلام والكتبة الى مكان توزيع الصناديق في سرايا المنية – دير عمار، وسط مواكبة امنية وحضور كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي التي عمدت الى تسهيل دخول وخروج رؤساء الاقلام والكتبة وسط أجواء هادئة ومنظمة.

وأنهت قائمقام الشوف مارلين قهوجي توزيع الصناديق الانتخابية على المراكز في القضاء صباحا، وبلغ عددها 381 موزعة على 94 بلدة في الشوف الاعلى واقليم الخروب والساحل. وتمت عملية التوزيع وفق تنظيم لوجستي واداري وبأجواء هادئة.