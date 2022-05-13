لبنان | هل الكمامة إلزامية للاقتراع يوم الـ 15 من أيار؟!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

توضيحاً لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بأنّ عدم ارتداء الكمامة قد يحرم الناخب أو المندوب من دخول مركز قلم الاقتراع، أكّدت وزارة الداخلية والبلديات في بيانٍ، أنّ “ارتداء الكمامة أو عدمه هو خيار شخصي، مع الإشارة إلى أنها تحث الجميع على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة”.

ويقترع اللبنانيون من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب يوم الـ 15 من أيار لاختيار ممثليهم الجدد في المجلس النيابي.

ويدخل المرشحون في فترة الصمت الانتخابي منتصف ليل الجمعة حتى اقفال أقلام الاقتراع مساء يوم الأحد.