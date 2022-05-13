لبنان | شدياق: “الحزب” مصمّم على جلب أحد حلفائه رئيسًا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أشارت الوزيرة السابقة مي شدياق الى أنّ: “التخلص من هيمنة وسلاح حزب الله أساسي لمعالجة مشكلة لبنان”.

وقالت شدياق في حديثٍ لها لـ”الحدث”, أن: “المشاركة في الانتخابات هي المعبر الرئيسي لتغيير الواقع بلبنان”.

ولفتت الى أنّ, “العزوف عن المشاركة بالانتخابات ستكون لمصلحة حزب الله”.

وأضافت, “حزب الله مصمم على جلب أحد حلفائه لسدة الرئاسة”.

وأكّدت الوزيرة السابقة مي شدياق أنّ: “طريق الإصلاح الطويل يبدأ بخطوة وهي التصويت”.