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لبنان | كم سجل سعر دولار السوق السوداء مساء اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة, ما بين 27300 و27400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 26950 و27000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /38,500,000/$ ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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