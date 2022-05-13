لبنان | كم سجل سعر دولار السوق السوداء مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة, ما بين 27300 و27400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 26950 و27000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /38,500,000/$ ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.