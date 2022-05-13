لبنان | بيان لـ “سوا للبنان”: لتوخي الموضوعية واستقاء الأخبار من مصادرها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد تداول اشاعات في الأيام الماضية تتناول اللوائح المدعومة من حركة “سوا للبنان” والتي تروج للتخلي عن هذه اللوائح وعن المرشحين، يهم حركة “سوا للبنان” التأكيد أنها ما زالت على سياستها ونهجها التي بدأتها مع انطلاق نشاطها السياسي بدعم كل من يمثلها ويمثل أفكارها وتطلعاتها.

اهلنا وأصدقاءنا في لبنان، ندعوكم للمشاركة بكثافة في الإنتخابات النيابية المقبلة تأكيدا على حقكم الديمقراطي وحرية التعبير، فهذه أولى الخطوات وصولاً إلى التغيير الحقيقي.

ومن هنا، نؤكد مرة أخرى أننا ما زلنا ندعم لائحة “لتبقى بيروت” التي تخوض الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية، ولائحة “الاستقرار والانماء” في طرابلس ولائحة “النهوض لعكار” في منطقة عكار، إضافة إلى دعم عدد من المرشحين المستقلين في عدة دوائر في المناطق اللبنانية كافة.

إن حركة “سوا للبنان”، تهيب بالوسائل الإعلامية وجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الموضوعية واستقاء الأخبار من مصادرها، وان مكتبنا الإعلامي موجود دائماً للإجابة على كافة الأسئلة.