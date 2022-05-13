لبنان | بهاء الحريري: خالص التعازي والمواساة لآل نهيان ودولة الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 3:18 مساءً

غرّد رجل الأعمال بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر، قائلاً: ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.

وأضاف: “خالص التعازي والمواساة لآل نهيان ودولة الإمارات التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في أصعب محنه.

وتوفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، عن عمر 73 عامًا.

وأعلنت الحكومة على إثر الوفاة الحداد مدة أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل “في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام”.