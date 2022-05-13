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لبنان | أحكام “للعسكرية” في حق متعاملات مع إسرائيل

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

القضاء

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية اصدرت برئاسة العميد علي الحاج سلسلة أحكام بصورة غيابية في حق كل من: سميرة.ع، رولا.ع، تريز.إ، نهى.ع، هلا.ع، سميرة.ط ونوال.ع (جميعهن لبنانيات) لإقدامهن على التعامل مع العدو الإسرائيلي والإستحصال على الجنسية الإسرائيلية ودخول بلاد العدو من دون إذن مشروع.

وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق كل واحدة منهن مدة 15 سنة، وغرامة بمليون ليرة لبنانية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهن، سنداً الى المواد 49 و 63 و 278 و 285 و 205 من قانون العقوبات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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