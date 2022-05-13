لبنان | في موسم الانتخابات.. احذروا رشاوى المياه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران بياناً توجه خلاله الى جميع اداريي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وجاء فيه:

“في هذا الجو وموسم الانتخابات، يُحَظَر على اي موظف او عامل اعطاء وعود او ايهام المواطنين بخدمات في مؤسسة المياه من المستحيل تحقيقها من خارج القانون، لكسب اصوات انتخابية لاي فريقٍ كان. لذلك يرجى التعامل بصدق وعدالة مع جميع المواطنين، لان المياه حياة والحياة لكل الناس”.