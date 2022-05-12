لبنان | صناديق الاقتراع لانتخابات الموظفين أُقفلت.. فكم بلغت نسبة الاقتراع؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 10:23 مساءً - أقفلت صناديق الاقتراع لانتخابات الموظفين في كل المناطق عند السابعة مساء.

في العاصمة،اقفلت عند الساعة السابعة من غروب اليوم صناديق الاقتراع في اقلام بيروت الاولى والثانية، بحيث انتخب 65 من اصل 77 في بيروت الاولى اي بنسبة 85 بالمئة، و في بيروت الثانية انتخب 562 من اصل 700 وبنسبة82% بالمئة.

وتخطت نسبة الاقتراع في النبطية التسعين في المئة.

وفي مركز ثانوية صور الرسمية المختلطة – قضاء صور بلغت نسبة الاقتراع 89 في المئة. ولم يسجل أي إشكالات أو تجاوزات تذكر، باستثناء تذمر بعض الناخبين بسبب وجود قلمي اقتراع ل880 ناخبا.

أما في جبيل أقفلت الصناديق عند السابعة من مساء اليوم في السراي ووصلت نسبة الاقتراع الى 91,28 %حيث شارك في العملية الانتخابية التي جرت بأجواء هادئة 241 من اصل 264 مقترعا.

وقرابة السابعة وصلت الى مركز الاقتراع بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات حيث تفقدت عملية الاقتراع، واطلعت على سير العملية الانتخابية التي جرت طوال هذا النهار .

كما اقفل صندوق الاقتراع في سراي جزين عند الساعة السابعة وقد اقترع 190 ناخبا اي بنسبة 82,6%.

وفي مركز سراي زغرتا، وقد وصلت نسبة الاقتراع حوالى 95 % بعدما اقترع 217 موظفا من اصل 227 موظفا.

وكانت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي قد واكبت هذا النهار الانتخابي الطويل، الذي جرى وسط هدوء وانتظام ومواكبة من العناصر الامنية المكلفة حفظ الامن والنظام.

وإنتهت العملية الانتخابية المخصصة لاقتراع الموظفين البترونيين وإقفل قلم الاقتراع عند الساعة السابعة تماما على نسبة 96% بعد حضور 256 موظفا وموظفة للتصويت من اصل 266.

وجرت العملية الانتخابية في ظل أجواء من الهدوء ووسط تدابير وإجراءات اشرف عليها قائمقام البترون روجيه طوبيا في حضور مندوبي المرشحين والبعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية lade.

وفي المتن، قد ادلى 147 موظفا بأصواتهم من اصل 166 اي بنسبة 89 %.

وقد جرت العملية الانتخابية طيلة اليوم بهدوء ونظام ولم تعكر صفوها اي شائبة تذكر وبحضور مندوبي اللوائح ومراقبين عن الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات.

وكذلك في سراي الهرمل حيث اقترع 301 موظفا من اصل 349 اي ما نسبته 86،2 %، وفي سراي اميون وسط أجواء هادئة، وقد بلغت نسبة الاقتراع 92%.

وفي، اقترع 614 ناخبا من اصل 771 وبلغت نسبة الاقتراع قرابة 80 بالمئة.

وتميز اليوم الانتخابي الطويل بالاقبال الكثيف والهدوء التام والتنظيم الاداري الناجح في ظل اشراف فريق المراقبين التابعين للاتحاد الاوروبي وجمعية “لادي”، ومتابعة ميدانية من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وفريق عمله من الاداريين.

أما في عاليه، اقترع 270 ناخبا من أصل 318 مسجلين في اللوائح، وبدأ رئيس القلم بتعداد الظروف الموجودة في الصندوق لمقارنتها مع عدد المقترعين المسجلين، بحضور مندوبي المرشحين وفريق من الاتحاد الاوروبي لمراقبة ديموقراطية الانتخابات.

وتجاوزت نسبة اقتراع الموظفين في سرايا حلبا الحكومية ال80 في المئة، بحيث اقترع 1507 من أصل 1888 مسجلين. وأوضح المتحدث باسم “الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات في عكار” جورج رزق أن “هناك مخاوف بسبب عدم إلمام بعض الموظفين في كيفية الاقتراع بسبب عدم خضوعهم لدورات تدريبية، الامر الذي يؤثر على مجريات العملية الانتخابية الاحد المقبل”.

واقفلت صناديق الاقتراع في قضاء المنية – الضنية لرؤساء الاقلام ومساعديهم التي جرت في ثلاثة اقلام اقتراع في سرايا بلدة دير عمار باشراف القائمقام رولا البابع على اكثر من 90 في المئة، بعدما ادلى 831 مقترعا باصواتهم من اصل 900 ناخب.

وقد اقترع عن قلمي الضنية 640 من اصل 688، وفي قلم المنية 191 من اصل 212.

وبلغت نسبة الموظفين المقترعين في سرايا مرجعيون الحكومية 78.5 في المئة، بعد أن وصل عدد المقترعين إلى 402 من أصل 511، ولم تتخلل العملية الانتخابية أي إشكالات أو تجاوزات.

وقد وصلت نسبة المقترعين في قائمقامية حاصبيا إلى 68 في المئة، ولم يسجل أي اشكال أو تجاوز خلال العملية الانتخابية.

وبلغت نسبة المقترعين في بيروت الأولى 65 ناخبا من أصل 77 أي بنسبة 85 في المئة. أما في بيروت الثانية فانتخب 562 مسجلا من أصل 700، اي بنسبة 82 في المئة.

وأقفل صندوق اقتراع الموظفين في سرايا جونية عند الساعة السابعة مساء ووصلت نسبة الاقتراع الى 93%، حيث اقترع 123 من اصل 132 موظف.

واثنى قائمقام كسروان القتوح بيار كساب على حسن سير العملية الانتخابية طول النهار وسط اجواء هادئة ومن دون اي اشكالات .

وفي بعلبك، بلغت نسبة الاقتراع 81.88 في المئة، إذ اقترع 1410 من أصل 1722 ناخبا في مركز ثانوية جودت رستم حيدر الرسمية للبنات فرنسي.