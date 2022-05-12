لبنان | بو حبيب: تبلغت من مسؤولين في بروكسل الاستعداد لمساعدة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 39 دقيقة

عقد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل 6 “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، سلسلة من اللقاءات تناول فيها الوضع الداخلي في لبنان خصوصا موضوع الانتخابات والإنجازات التي قامت بها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ تأليفها، وأهمها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات في موعدها، والحفاظ على الأمن والاستقرار ووقف الفساد وخطة الكهرباء وإعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج. كما بحث بو حبيب خلال لقاءاته في ضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بسبب عدم قدرة لبنان على تحمل تداعيات وجودهم على أراضيه.

وأعرب مجمل المسؤولين الذين التقاهم بو حبيب، عن تقديرهم لما أنجزته الحكومة، متمنين أن تجرى الانتخابات في لبنان بطريقة هادئة وسلمية وأن تتشكل حكومة بأسرع وقت تكمل ما بدأته الحكومة الحالية، مبدين استعدادهم لتقديم المساعدات المالية للبنان ودعمه للخروج من أزمته الحالية.

أما بالنسبة إلى الموقف اللبناني تجاه النزوح السوري، فقد لاقى استحسانا عند أطراف أوروبية وأممية وتقديرا لما يقوم به لبنان من تضحيات منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وشملت لقاءات وزير الخارجية في بروكسل: نائب وزير خارجية الكويت مجدي أحمد الظفيري، المفوض السامي للـUNHCR فيليبو غراندي، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي اوليفير فاريلي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد مكاليستر، ورئيسة مكتب الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي ايزابيل سانتوس.

كما التقى وزراء خارجية كل من هنغاريا، سلوفينيا، العراق، اليابان ووزير التخطيط والتعاون الدولي توبياس ليندنر.