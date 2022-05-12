لبنان | الاسمر بعد توقيع المرسوم رقم 9129.. يطالب بإنعقاد لجنة المؤشر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 8 دقائق

شكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيس الجمهورية ميشال عون على “السرعة القصوى في توقيع المرسوم رقم 9129 حول غلاء المعيشة في القطاع الخاص وأكّد على نشره بالجريدة الرسمية في أقرب فرصة ممكنة حتى يصار الى البدء بتطبيقه الفوري على العمال والأجراء والموظفين والمتعاقدين الخاضعين لقانون العمل ولما له من انعكاسات إيجابية ولو بالحد الأدنى على معيشة هؤلاء العمال وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حيث أنه يوفّر حوالي ألف ومئة مليار ليرة مداخيل إضافية عن الاشتراكات التي يصرّح بها عن هذه المبالغ للصندوق ممّا يؤدّي الى رفع قيمة بدلات الاستشفاء والأدوية التي يوفّرها الصندوق للمضمون”. وشكر أيضاً “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل ووزير العمل مصطفى بيرم على جهودهم في الإطار”.

وطالب في تصريح “رئيس الحكومة ووزير العمل بالدعوة لانعقاد لجنة المؤشر لدراسة واقع الأجور وزيادة الحد الأدنى والاتفاق على مبالغ مقطوعة وعلى بدل نقل ومنح مدرسية وتعويضات عائلية جديدة بالقطاعين العام والخاص وزيادة بدل النقل للعسكريين بعد الارتفاع الكارثي بأسعار المحروقات والتي انعكست سلباً على مجمل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وللعمال والعسكريين والفقراء وذوي الدخل المحدود”.