لبنان | جداول اقتراع المغتربين بحسب الدول والقارات والدوائر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مايو - 2022 3:00 مساءً

شهدت دول العالم الاسبوع الماضي حركة انتخابية لافته، عملية اقتراع المغتربين كان لها تأثير كبير على انتخابات الداخل بحيث تحول حماس المغترب الى ارض الوطن، بأنتظار الاحد لتحديد المرحلة المقبلة بعد اربع سنوات من المعاناة والازمات المتتالية.

وعلى هذا تنشر وزارة الخارجية والمغتربين أدناه جداول إقتراع اللبنانيين في الخارج وفقاً للدول والقارات والدوائر، حيث بلغ مجموع المقترعين 142،041 من أصل 225،277 ناخبا مسجلا في الخارج، أي ما نسبته 63،05%.