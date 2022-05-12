لبنان | لا خطر على ربطة الخبز وما علاقة البنك الدولي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:24 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مايو - 2022 1:50 مساءً

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء، “أنّنا تبلّغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح وتأمين ربطة الخبز للمواطن وهذا القرض ميسّر ويُعّد شبكة أمان للمجتمع”.

وأوضح أنّ “قرض البنك الدولي هدفه تأمين القمح والحفاظ على سعر ربطة الخبز وترشيد وتوزيع القمح في لبنان”.

وأضاف: “كل الأمل في أن يُباشر مجلس النواب الجديد بدراسة مشروع القانون الذي سترفعه الحكومة، لأن ملف القمح طارئ وحياتي”.