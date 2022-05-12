لبنان | مرشّحٌ يخرق ولا سرّية في الإقتراع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) عبر حسابها على “تويتر” المخالفات التي سجّلتها خلال أوّل 3 ساعات من فتح صناديق الاقتراع لموظفي الأقلام.

وأعلنت عن خرقٍ للصمت الانتخابي وضغط على الناخبين تمثّل بحضور مرشّح من عكار إلى داخل قلم اقتراع وطلبه من الناخبين الاقتراع ضدّ “المنظومة”.

كما سجّلت مخالفة في الغرفة رقم 3 في حلبا – عكار، إذ لم يتمّ إحصاء عدد الناخبين وأوراق الاقتراع والظروف.

ورصدت “لادي” في معظم مراكز الاقتراع بأنّ هيئة القلم عمدت إلى إزالة الرقم التسلسلي عن قسائم الاقتراع الرسميّة، ممّا يُعرّض سريّة الاقتراع للخرق. وعليه تمّ التواصل مع وزارة الداخليّة والطلب إليها إصدار تعميم في هذا الصدد.

ولفتت إلى وجود معازل في بعض المراكز لا تضمن سرية الاقتراع، وأفادت أنّه تّم التواصل مع وزارة الداخلية لمعالجة الأمر.

وذكرت أنّ هناك لغطاً حول تشكيل هيئة القلم في العديد من الأقضية. وخلال مشاهدات “لادي”، تبيّن لها عدم إلمام عدد من الناخبين بآلية الاقتراع و”هذا مؤشّر خطير كونهم موظفي هيئات قلم يوم الانتخابات في 15 أيار”.