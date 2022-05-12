لبنان | تدشين مركز للتدريب على إطفاء الحرائق في النبطية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:10 صباحاً - دشن مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار برعاية قائد قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان MAJOR GENERAL AROLDO LÁZARO ممثلا بالسيد JACK CHRISTOPHIDES نائب رئيس البعثة ، “مركز التدريب على الاطفاء في الأماكن المغلقة في بلدة برج الملوك في قضاء النبطية”، الذي بني من قبل وحدة الهندسة لدى الكتيبة الإسبانية في قوات اليونيفيل على قطعة أرض مقدمة من بلدية برج الملوك.

المركز سيخصص لتدريب عناصر الدفاع المدني التابعين للمراكز الإقليمية والعضوية في محافظتي النبطية والبقاع وتعزيز قدراتهم في التعامل مع ما يعترضهم من صعوبات عند اضطرارهم لاختراق الأماكن التي تندلع فيها النيران بحثا عن مصابين أو محاصرين بالدخان وهذا ما سيتحقق إثر إخضاعهم لمناورات تحاكي سيناريوهات مماثلة للحالات الواقعية المشابهة.

حضر حفل التدشين إلى جانب العميد خطار ممثل قائد قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان السيد JACK CHRISTOPHIDES نائب رئيس البعثة ، وقائد القطاع الشرقي العميد Ramon Armada Gonzalez ، وكل من: مسير أعمال مديرية التعاون العسكري-المدني CIMIC في الجيش اللبناني العقيد الركن إياد العلم، محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، القادة العسكريين والأمنيين، رئيس بلدية برج الملوك السيد إيلي سليمان ورؤساء بلديات القرى المجاورة ، وعدد من الموظفين والمتطوعين في الدفاع المدني.

واستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) ونشيد دولة إسبانيا، ومن ثم ألقى رئيس بلدية برج الملوك السيد ايلي سليمان كلمة وصف فيها مركز التدريب بـ “الإنجاز المتعاون على إنشائه بين جهات عدة مصممة على تحقيق الأمن والطمأنينة والحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم”…

خطار

وأشاد خطار من جهته، بالتعاون بين بلدية برج الملوك وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) ومديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش اللبناني وفريق الهندسة التابع للكتيبة الاسبانية الذي أثمر عن “تنفيذ هذا المشروع النهضوي دعما لرسالة الدفاع المدني الهادفة إلى تأمين سلامة المجتمعات وتعزيزا لقدرات عناصره الذين يتفانون من أجل خدمة الوطن والمواطن”.

ورأى أن “هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم بدعم من قوات الطوارئ الدولية إنما هو خير دليل على هذه الثقة التي ظهرت إلى العلن لجهة الدور الوطني الكبير الملقى على كاهل المديرية العامة للدفاع المدني المسؤولة عن تأمين الحماية المدنية رغم ضعف الإمكانات” منوها بأن مركز التدريب الحديث سيوفر على عشرات المتطوعين” تكبد مشقة اجتياز عشرات الكيلومترات للوصول إلى مركز التدريب المماثل الذي تم تدشينه قبل أشهر في مقر العمليات المركزية في العاصمة”.

غونزالز

ومن ثم ألقى قائد القطاع الشرقي العميد Ramon Armada Gonzalez كلمة أثنى فيها على “أهمية جهود التنسيق بين محافظ النبطية وقوات اليونيفيل ومركز التعاون العسكري المدني التابع للجيش اللبناني وبلدية برج الملوك وما اسفر عن هذه الجهود من إنشاء لهذا المركز لما فيه مصلحة عناصر الدفاع المدني” الذين تعهدوا بالدفاع عن لبنان وشعبه مثنياً على إرادتهم الصلبة “وعزمكم على المضي قدما في حماية لبنان واللبنانيين” موضحا أن مركز التدريب سيوفر لهم كل ما يحتاجونه في مهماتهم اليومية المعتادة أو “التي قد تطرأ في الحالات القصوى” وسيمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة قبل التوجه نحو مهمة معينة.

وختم كلمته بمخاطبة جنود حفظ السلام في الكتيبة الإسبانية واصفا عملهم بال”رائع” وقال لهم “يجدر بكم أن تفخروا بأنفسكم وأنا أيضا فخور بكم والشعب اللبناني سوف يتذكر هذه الجهود التي بذلتموها لمصلحة لبنان ومستقبل لبنان واللبنانيين”.

كريستوفيدس

ومن ثم القى ممثل قائد قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان JACK CHRISTOPHIDES نائب رئيس البعثة كلمة أوضح من خلالها ظروف نشأة هذا المشروع حيث انطلقت في العام ٢٠٠٨، بتقديم الدعم لمركز الدفاع المدني في حين” ساعدت العديد من تدخلات اليونيفيل والتدخلات الوطنية (وتحديدًا الكتيبة الإسبانية، ولكن أيضًا كل من الكتيبة الفرنسية والفنلندية) في تجهيز معظم مراكز الدفاع المدني اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل وتدريبها (جميعها في القطاع الشرقي). موضحا ان اليونيفيل طورت “مع مرور السنين علاقة ممتازة مع الدفاع المدني اللبناني الذي يعتبر الفاعل الحكومي الرئيسي في الاستجابة للطوارئ المدنية وشريك قيم لليونيفيل في حماية المدنيين”.

لوحة الافتتاح

ومن ثم توجه الجميع لكشف النقاب عن لوحة الافتتاح وانتقلوا بعدهل لزيارة مبنى المشروع. وفي الختام التأم الجميع للمشاركة في حفل كوكتيل أقيم في المناسبة وقطع قالب الحلوى وإلتقاط صور تذكارية.