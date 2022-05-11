لبنان | قرار لمرتضى بشأن رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدر وزير الثقافة، محمد وسام المرتضى قرارا قضى بـ”موجبه إعفاء الزائرين اللبنانيين من رسم دخول المواقع الأثرية والمتحف الوطني ومتاحف وقصر بيت الدين بدءا من 18 الحالي لغاية 27 منه، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمتاحف واليوم الوطني للتراث والعيد الثمانين للمتحف الوطني”.

وأشار إلى أن “ذلك يأتي في إطار مشاركة وزارة الثقافة في إحياء هذه المناسبات لتشجيع المواطنين والتوعية على دور المتاحف في التنمية الاجتماعية والتعرف على تراثهم الثقافي”.