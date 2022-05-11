لبنان | ميقاتي: إستشهاد أبو عاقلة وصمة عار للإحتلال المستمر في تعسفه

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 20 دقيقة
نجيب ميقاتي
حيا رئيس مجلس الحكومة نجيب ميقاتي روح الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، “التي إستشهدت اليوم برصاص جيش الإحتلال الاسرائيلي خلال عملها الإعلامي في تغطية أحداث مخيم جنين الفلسطيني”.
وفي السياق، أجرى ميقاتي إتصالًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقدمًا التعزية له وللشعب الفلسطيني بـ”إستشهاد واحدة من أكثر الصحافيين شجاعة على مدى سنوات في مواجهة بطش الإحتلال الاسرائيلي وممارساته في حق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن “إستشهاد أبو عاقلة يشكل وسام فخر على جبين الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإحتلال الاسرائيلي بكل شجاعة وعزم، كما يشكل وصمة عار للإحتلال المستمر في تعسفه وسلب الفلسطينيين حقوقهم”.