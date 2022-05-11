لبنان | ميقاتي: إستشهاد أبو عاقلة وصمة عار للإحتلال المستمر في تعسفه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 20 دقيقة

حيا رئيس مجلس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ روح الإعلامية الفلسطينية ​شيرين أبو عاقلة​، “التي إستشهدت اليوم برصاص جيش الإحتلال الاسرائيلي خلال عملها الإعلامي في تغطية أحداث ​مخيم جنين​ الفلسطيني”.

وفي السياق، أجرى ميقاتي إتصالًا بالرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، مقدمًا التعزية له وللشعب الفلسطيني بـ”إستشهاد واحدة من أكثر الصحافيين شجاعة على مدى سنوات في مواجهة بطش الإحتلال الاسرائيلي وممارساته في حق ​الشعب الفلسطيني​”.

وأوضح أن “إستشهاد أبو عاقلة يشكل وسام فخر على جبين الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإحتلال الاسرائيلي بكل شجاعة وعزم، كما يشكل وصمة عار للإحتلال المستمر في تعسفه وسلب الفلسطينيين حقوقهم”.