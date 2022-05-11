لبنان | ما مصير الادوية المحفوظة في برادات الكرنتينا بعد انقطاع المازوت؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مايو - 2022 4:15 مساءً

اكد المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في بيان: “ان الادوية واللقاحات في مركز الكرنتينا التابع لوزارة الصحة العامة محفوظة في برادات مستودع الكرنتينا الذي أعيد تأهيله أخيرا والذي يحظى بظروف تبريد فضلى بواسطة الطاقة الشمسية والبطاريات.

أما ما توقف عن العمل فهو مركز التوزيع الذي يحتوي على كمية محدودة من الادوية سرعان ما تم نقلها إلى المستودعات المبردة لحفظها.

وقد اضطرت الوزارة الى وقف العمل في المركز بسبب عدم القدرة على تأمين مادة المازوت.