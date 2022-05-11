لبنان | ميقاتي وقع مرسوم زيادة غلاء المعيشة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - مايو - 2022 2:46 مساءً

أوعز رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ إلى وزير المالية ​يوسف خليل​، “بوجوب صرف المساعدة الإجتماعية التي أقرها ​مجلس الوزراء​ للجيش و​القوى الأمنية​ و​الموظفين​ وغيرهم وذلك بالسرعة الممكنة”.

وفي سياق متصل وقع ميقاتي، “مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين ل​قانون العمل​”.

من جهة أخرى، إستقبل ميقاتي لجنة المنظمة الفرنكوفونية الدولية لمراقبة الانتخابات في السرايا الحكومية اليوم.

وضمت اللجنة عضو التجمع البرلماني للفرنكوفونية الدا غريولي، مدير الشؤون السياسية والحوكمة في المنظمة الفرنكوفونية انطوان ميشون، الأمينة العامة للانتخابات في الكيبيك كاترين لاغاجيه، نائب رئيس المجلس الدستوري في وسط افريقيا جان بيار وابو، رئيسة منظمة مراقبون في تونس رجا جبري، المستشار في المنظمة برتران لوفان.

وتم خلال اللقاء البحث في التحضيرات والإجراءات المتخذة من اجل اجراء الانتخابات النيابية وعمل اللجنة لمواكبتها.