لبنان | إقفال المدارس الرسمية في هذه الأيام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تعميماً موجهاً إلى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية يتعلق بإقفالها واستخدام بعض ابنيتها كمراكز لاقلام الاقتراع في الانتخابات النيابية. جاء في القرار:

“حيث ان الانتخابات النيابية العامة للعام 2022 ستجرى نهار الاحد في 15/5/2022،

وحيث ان اقتراع الموظفين المكلفين بمهام رئيس قلم وكاتب سيتم نهار الخميس الواقع فيه 12/5/2022، في اقلام الاقتراع المحددة في الاقضية ،

وحيث انه تم اختيار ابنية ثانويات ومدارس ومعاهد رسمية لتكون مراكز اقتراع لهذه الانتخابات على جميع الاراضي اللبنانية، واستلامها من قبل هيئة القلم والقوى الامنية نهار السبت الواقع فيه 14/5/2022 ، وبالتالي استمرار الحاجة الى هذه الابنية يوم الاثنين الواقع فيه 16/5/2022 الذي يلي الانتخابات للقيام باعمال التنظيف واعادة تحضيرها لمباشرة التدريس،

وحيث ان اغلبية افراد الهيئة التعليمية (ملاك ومتعاقدين بمختلف مسمياتهم ) مكلفين بأعمال الانتخابات وفقاً لما تم ذكره ،

وتاميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية طوال فترة الانتخابات ،

لذلك، يطلب الى المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية العمل بما يلي :

1- اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية صباح الخميس الواقع فيه 12/5/2022 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 16/5/2022، ويمكن لمدير المدرسة /الثانوية / المعهد ، عند الحاجة ، تعويض التدريس للتلامذة عن أيام الأقفال.

2- وجوب حضور مدير المدرسة /الثانوية /المعهد، او من ينتدبه الساعة السابعة من صباح يوم السبت الواقع فيه 14/5/2022الى المبنى ولغاية انتهاء العملية الانتخابية ،وذلك لتسهيل عمل رؤساء الاقلام والكتبة،وتسهيل دخول المكلفين من قبل وزارة الداخلية والبلديات الى اقلام الاقتراع ،واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير احترازية لحماية موجودات ومستلزمات المدرسة”.