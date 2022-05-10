لبنان | حكم بـ “الاعدام” على قاتل في البقاع!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت محكمة الجنايات في البقاع، برئاسة القاضي علي عراجي، اليوم الثلاثاء، “حكما قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم علي قهرمان شيرازي، بعدما أدانته بجريمة قتل محمد مصطفى شقير عمدا وعن سابق تصور وتصميم في بعلبك بتاريخ 5/4/ 2008”.

وألزمته المحكمة بـ “دفع مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية كتعويض شخصي للجهة المدعية بمثابة العطل والضرر، وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية، كما ألزمته بنشر مضمون هذا الحكم كاملا على نفقته في صحيفتي “النهار” و”الديار”.