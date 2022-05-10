لبنان | قائد الجيش يرد على “الاتهامات”.. ويتحدّث عن الاستحقاق الانتخابي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة اجتماعاً مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة والإجراءات الضرورية لحفظ أمن الانتخابات النيابية وإتمامها بنجاح.

وأكد العماد عون خلال الاجتماع أن “الجيش جاهز عملانياً وأمنياً لهذه المهمة”، وأنه “على مسافة واحدة من الجميع، وما يعنيه هو إتمام العملية الانتخابية بنجاح وديمقراطية”.

ولفت إلى حملة استهدافات طالت المؤسسة العسكرية لجهة مواكبة عملية التحضير للانتخابات، مؤكداً أن “الجيش يقف على الحياد وليس طرفاً في هذا الاستحقاق إطلاقاً، ولا يقف إلى جانب أي جهة ضد أخرى، إنّما يتدخّل عند حصول إشكال أو احتكاك لمنع تفاقم الوضع، داعياً الأطراف المعنيين بالانتخابات إلى التحلّي بالمسؤولية الوطنية والتعاون مع المؤسسة العسكرية لإنجاز هذا الاستحقاق بهدوء وديمقراطية”.

وتطرّق العماد عون إلى حادثة غرق المركب قبالة شاطئ طرابلس، مشيراً إلى أن “الجيش مستمر بأعمال البحث، وقد تواصل مع عدد من الدول الصديقة للمساعدة في انتشال المركب، وأكّد أن الجيش الذي قام بواجبه، يتعاطى بكل شفافية مع هذا الموضوع، وقد فتح تحقيقاً في الحادثة”.

وإذ أسف “لحملة الاتهام والتحريض التي تعرّض لها الجيش عقب الحادثة واستغلالها لأهداف انتخابية، أكّد أن الجيش كان تحت سقف القانون وسيبقى كذلك، وهو أثبت هذا الأمر في حادثة انفجار المرفأ وحادثة التليل حيث أنجزت التحقيقات خلال ثلاثة أسابيع وأحيلت على القضاء، فيما لا يزال البعض يصوّب على الجيش مصدّراً أحكاماً مسبقة”.

وأعرب عن تقديره العميق للعسكريين الذين أظهروا أعلى درجات الانضباط والصبر والعزيمة خلال هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، مثنيًا على جهودهم وتضحياتهم، ومعتبراً أنهم “مدعاة فخر للقيادة ومحل ثقة من اللبنانيين والدول الصديقة”.

كما لفت العماد عون إلى ثقته المطلقة في أنهم “سيكونون على قدر المسؤولية خلال هذا الاستحقاق الانتخابي، وأنّ الاتهامات والانتقادات لن تنال من إرادتهم وعزيمتهم ولا من معنوياتهم”.