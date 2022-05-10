لبنان | لائحة لتبقى بيروت: قررنا عدم إقامة أي تجمعات انتخابية او لقاءات في المناطق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

اصدرت لائحة “لتبقى بيروت” بيانا جاء فيه:

أهلنا في بيروت،

في الأشهر القليلة الماضية، عملنا جاهدين انطلاقاً من الشعور الوطني الكبير الذي ساد للبنانيين جميعاً ورغبتنا بالتغيير وبناء لبنان أفضل واجتمعنا ضمن لائحة “لتبقى بيروت” التي أخذت على عاتقها برنامجا متكاملا هدفه إعادة لبنان عموماً والعاصمة تحديداً منارة اقتصادية وثقافية وسياسية.

أهلنا في بيروت، بعد ورود معلومات من مصادر موثوقة تفيد عن إمكان حدوث أعمال مخلة بالاستقرار والأجواء الإيجابية، وانطلاقاً من حرصنا على استقرار مدينتنا واهلها ومنعا وتداركا لأي حدث صغيراً كان ام كبيرا قد يعكر الاستحقاق الانتخابي المنتظر، قررنا عدم إقامة أي مهرجانات شعبية أو تجمعات انتخابية ولقاءات في المناطق.

أهلنا في بيروت، موعدنا معكم في 15 أيار، لتكون البداية للتغيير المنشود. شاركوا بكثافة لكي تبقى بيروت.

لائحة لتبقى بيروت

الأستاذ أحمد مختار خالد

محافظ بيروت السابق الأستاذ نقولا سابا

العميدة دلال الرحباني

الأستاذة خلود الوثار

الأستاذ إياد مرعي

المهندسة رشا عيتاني

المحامي محمد عيد شهاب

الدكتور سمير الحلبي

الأستاذ فؤاد الديك