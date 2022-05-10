لبنان | “الخارجية” تسلمت حقيبة دبيلوماسية بأصوات الناخبين اللبنانين بروسيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام ” عن تسلم وزارة الخارجية و المغتربين ممثلة بالمدير العام للمغتربين هادي الهاشم فجر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، من السفير اللبناني في دولة روسيا الاتحادية شوقي بو نصار، حقيبة دبيلوماسية تضم أصوات اللبنانين الذين اقترعوا في روسيا.

وتم تسطير محضر باستلامها بحضور اسامة الحايك من مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، وتم نقلها الى مصرف لبنان وسط مواكبة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي في المطار.