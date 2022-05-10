لبنان | ابراهيم: موافقة البنك الدولي على القرض الطارئ لاستيراد القمح تريحنا لـ6 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

أكد نقيب أصحاب الافران، ​علي ابراهيم​، أنّ “موافقة ​البنك الدولي​ على القرض الطارئ لاستيراد ​القمح​ التي أعلن عنها وزير الإقتصاد ​أمين سلام​ تريحنا لمدة تتراوح حتى ستّة أشهر تقريباً”.

وأشار ابراهيم الى “انني اتمنى ان يكون صرف القرض سريعاً للحدّ من البلبلة خصوصاً أن الحاجة الى القمح ماسّة جداً”، آملاً أن “نشهد اسقراراً في سعر ربطة الخبز”.

يذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، كان قد أعلن أن “لبنان استلم الموافقة النهائية من البنك الدولي، على قرض طارئ لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار”.

وأشار إلى أن “لبنان أول دولة تحصل على مثل هذا القرض الطارئ، لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية والإقتصادية العالمية”، مؤكدًا أن “بعد موافقة البنك الدولي، سنمرر إتفاقية القرض إلى الحكومة، على أمل موافقتها عليه قبل الإنتخابات النيابية التي تنتهي الأحد المقبل بتاريخ 15 أيار، على أن يُصدّق عليه البرلمان الجديد مباشرةً بعد الإنتخابات”.