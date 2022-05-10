لبنان | المرتضى: القوى السياسية لن تألو جهداً في معالجة أزمة الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

استهل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى زيارته الرسمية إلى إيران باجتماع مطول مع وزير الطاقة في الجمهورية الإسلامية الدكتور علي اكبر محرابيان وتداولا، في حضور فريق عمل الاخير في واقع ملف الطاقة في البلدين وبحثا في اسباب أزمة الكهرباء المتمادية في لبنان منذ عقود وفي كلفتها الباهظة التي استهلكت من دون طائل عشرات المليارات من الدولارات من المال العام نتاجا للهدر والفساد وتفويت فرص الحلول الجذرية.

وخلال اللقاء الذي استغرق وقتا طويلا استعرض الوزيران وفندا ما يمكن للجمهورية الإسلامية في إيران ان تقدمه للبنان وللشعب اللبناني من أجل معالجة هذه الأزمة معالجة نهائية من خلال رزمة حلول ناجعة وفعالة يستغرق تنفيذها أشهرا معدودة.

وأكد الوزير محرابيان أن “لبنان لن يترك وحيدا في مواجهة ازماته ومنها ازمة الكهرباء فهو وشعبه رفعا رؤوس الشعوب الحرة وواجبنا الوقوف الى جانبهما وتقديم كل الدعم اللازم لهما وان ايران سبق لها وقدمت عروضا متكاملة لكن مع الاسف لم يأخذ بها الجانب اللبناني”.

بدوره، أكد الوزير المرتضى أن “القوى السياسية الأساسية في لبنان، وفي طليعتها الثنائي الوطني، لن تألو جهدا في معالجة أزمة الكهرباء وفي إزالة هذا العبء عن كاهل اللبنانيين وهو عبء ينغص حياتهم ويمس بكرامتهم، فضلا عن انه يمثل احد اهم معوقات نمو الاقتصاد اللبناني وانتعاشه”.

وقال: “لن نسمح بعد اليوم بتفويت الفرص على لبنان واللبنانيين والتراخي في التصدي لهذه الأزمة سوف يتم التعامل معه على انه فعل متعمد يهدف الى التنغيص على اللبنانيين عقابا لهم على صمودهم وإبائهم وانتصارهم لقضايا الحق”.