لبنان | الدولار يفتتح النهار “على العالي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ارتفع صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانيّة.

وسجّل دولار السوق السوداء اليوم 27050 ليرة لبنانيّة للشراء و27100 ليرة للمبيع.

وتعهد الرئيس ميشال عون، الأحد الماضي، بمواصلة العمل من أجل نقل اقتصاد لبنان من ريعي إلى منتج يجذر أبناء الوطن في أرضهم.

وتواصل الليرة اللبنانية تراجعها أمام الدولار الأمريكي وسط محاولات حكومية لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملة الوطنية التي فقدت 90% من قيمتها حتى الآن.

وتوصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد”، مع طلب إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.