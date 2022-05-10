لبنان | كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر، ويستمر في الايام المقبلة.

ويترافق الطقس مع ارتفاع تديريجي بدراجات الحرارة، التي تكون معتدلة نهاراً ومائلة الى البرودة ليلاً خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٥ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ٢٠ درجة

– الجو : مشمس

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: طقس معتدل قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الخميس: طقس معتدل قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.