لبنان | ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 23 ألف ليرة لبنانيّة كما ارتفع سعر المازوت 10 آلاف ليرة. وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي وفق الجدول الذي أصدرته وزارة الطاقة المياه:

– بنزين 95 أوكتان: 507000 ليرة لبنانيّة (+23000).

– بنزين 98 أوكتان: 518000 ليرة لبنانيّة (+23000).

– المازوت: 599000 ليرة لبنانيّة (+10000).

ولم تعد أسعار المحروقات التي قاربت الحد الأدنى الرسمي للأجور تفصيلاً عادياً في يوميات اللبنانيين. فالارتفاعات المتتالية المتأثرة بالتطورات الجيوسياسية خارجياً وارتفاع الدولار محلياً، لن تبقى مقتصرة على “إنهاك” القدرة الشرائية، إنما قد تتعداها إلى تنشيف المشتقات النفطية من الاسواق، والعجز عن تأمين الدولارات الكافية لتمويل شرائها.

كل المعطيات لغاية الآن تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً. فعلى الرغم من تعهد تحالف “أوبك +” بزيادة الانتاج بمقدار 432 ألف برميل يومياً لشهر حزيران، فان تسارع فك الارتباط النفطي الأوروبي مع روسيا يفقد الاسواق كميات أكبر من النفط. خصوصاً أن روسيا وحدها مسؤولة عن إنتاج أكثر من 10 ملايين برميل يومياً. في المقابل تشهد كل من أنغولا ونيجيريا العضوان الأساسيان في منظمة “أوبك” انخفاضاً في الانتاج، قُدّر بحسب أرقام “المنظمة” بـ 300 و 400 ألف برميل على التوالي، أي ما مجموع 700 ألف برميل يومياً. كما ترخي مفاعيل إقرار اللجنة المعنية في الكونغرس الاميركي مشروع قانون “نوبك” (NOPEC No Oil Producing and Exporting Cartels -) بثقلها على دول تحالف “اوبك”.

فتمرير مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ، والتوقيع الرئاسي عليه من شأنه أن يتيح المجال لمقاضاة أعضاء “منظة البلدان المصدرة للبترول وشركائها”، في محاكم أميركا بتهم الاحتكار، وتنظيمهم تخفيضات في الإمداد لرفع الاسعار عالمياً.