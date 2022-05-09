لبنان | “خطة مصرف الإسكان” بين ميقاتي وأنطوان حبيب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 23 دقيقة

ضمن سلسة لقاءات قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم، حيث التقى مع الرئيس المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس حيث أطلعته على خطة مصرف الإسكان وسلة القروض التي سيتم إطلاقها من الآن ولغاية حوالى أربعين يوما، والتي تشمل قروض السكن، والترميم والطاقة الشمسية والشروط المتصلة بها”.

أضاف: “تمنيت على الرئيس ميقاتي التواصل مع سعادة سفير الكويت لدعم القرض المعطى من الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية الموجود في الكويت، للاسراع في تنفيذ هذا القرض الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب وإدارة الصندوق العربي”.

واعتبر “سلة القروض هذه بارقة أمل، في ظل الظلمة التي يمر بها لبنان”، متمنيا “التجاوب السريع، خصوصا أن مجلس الوزراء أقر في الجلسة الأخيرة كل المستحقات القديمة المقدمة من الصناديق العربية، ومنها الصندوق العربي للتنمية”، وقال: “لذا، لم يعد هناك أي مبرر لعدم صرف هذه القروض”.

أضاف: “تمنى لنا الرئيس ميقاتي التوفيق في مسعانا، ووعدنا بإجراء الإتصالات اللازمة المتصلة بهذا الموضوع”.

وردا على سؤال عن تصنيف القروض، أجاب: “من المعروف أن مصرف الإسكان مملوك من القطاع الخاص بنسبة 80% ومن القطاع العام بنسبة 20%، وسياسته يحددها مجلس إدارته الذي هو من وضع سلة القروض التي أشرنا اليها”.