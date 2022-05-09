لبنان | بعد انسحاب احد مرشحي لائحة “النهوض لعكار”.. المرعبي: اللائحة مستمرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

قبل أقل من أسبوع على موعد الاستحقاق الانتخابي، بدأ منسوب الحماوة الانتخابية يرتفع، وبدأت الاقاويل والشائعات تكثر.

فبعد ان أعلن احد المرشحين على لائحة “النهوض لعكار” المدعومة من حركة “سوا للبنان” في دائرة عكار، وهو سعد الله الحمد من انسحابه من اللائحة، راجت اخبار وشائعات تفيد بأن مصير اللائحة بات على المحك وهي في طور السقوط والانهيار.

وفي هذا السياق، أكد مرشح الجامعة المرعبية حاتم المرعبي في حديث صحافي، ان “اللائحة قوية ومتماسكة ولا صحة ابدا للاخبار التي يتم ترويجها”.

وشدد المرعبي على ان “القانون الانتخابي يسمح بتأليف لائحة من 40% من المقاعد المحددة في الدائرة الانتخابية، اي ان وجود ثلاثة مرشحين على اي لائحة في عكار يمكنها من خوض الانتخابات، فيما لائحتنا لا زالت تضم 6 مرشحين”.

وأكد المرعبي على ان |اللائحة مستمرة وستخوض الاستحقاق وستنال حاصل ام اثنان على الاقل”.