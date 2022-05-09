لبنان | تأجيل زيارة البابا الى لبنان!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 3:45 مساءً

قال مصدر يوم الاثنين إن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان الشهر المقبل ستؤجل على الأرجح بسبب صعوبة المشي على البابا.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت عن زيارة للبابا في 12-13 حزيران.

وقال المصدر الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث في مثل هذه الأمور إن صحة البابا هي مبعث القلق الرئيسي.

تم بالفعل إلغاء خطة للبابا للذهاب من لبنان إلى القدس في 14 حزيران للقاء كيريل، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعانى البابا (85 عاما) في الأسابيع الأخيرة من نوبات ألم في الركبة اليمنى بالإضافة إلى حالة عرق النسا المزمنة التي تسبب ألما في الساق كذلك.

ويوم الخميس الماضي، استخدم كرسيًا متحركًا في الأماكن العامة لأول مرة ويستخدمه منذ ذلك الحين خلال جمهوره الخاص والعام.

ومن المقرر أن يقوم برحلتين في تموز، إحداهما إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأخرى إلى كندا.