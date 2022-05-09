لبنان | بري “ينحني اجلالًا” لكلّ لبنانيّ صوّت للوائح “الأمل والوفاء”!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

توجّه رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالتحية والتقدير للناخبين اللبنانيين المقيمين في الخارج على قيامهم بواجبهم الوطني والدستوري وإنجازهم المرحلة الأولى من استحقاق الإنتخابات النيابية وقال: “تحية إعتزاز وتقدير للبنان المقيم في أوروبا وإفريقيا والأميركيتين وآسيا وأوستراليا.. شكراً لكل من تكبد عناء السفر وقطع آلاف الأميال ليؤكد صدق وأصالة إنتمائه للبنان الوطن الذي حدوده كل الكون”.

وأضاف: “ننحني إجلالاً وإكباراً لكل لبناني صوّت للوائح الأمل والوفاء في كل القارات والدول خصوصاً من أدلوا بأصواتهم متحررين من الضغوط والقهر والتهويل والتضليل مؤكدين مجددا أن صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه”.

وختم: “التحية أيضاً موصولة للأصوات المعارضة كلاهما يجب أن يكملا الآخر ليشكلان قيمة مضافة للوطن لا بد أن يلتقيا على قيم الديمقراطية وثقافة القبول بالآخر من أجل لبنان وإنسانه أينما كان”.