لبنان | توقيف شبكة “لبنانية-سورية” لترويج المخدرات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 7 دقائق

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 21-4-2022، تمكّنت دورية من فصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف شخصَين أثناء قيامهما بعملية تسليم كميّة من المواد المخدّرة، وهما: ح. م. (من مواليد عام 11966، لبناني)، ن. أ. (من مواليد عام 1988، سوريّة).

بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات في عددٍ من مناطق الضاحية الجنوبية، بالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين مقيمين في أماكن مختلفة في الضاحية.

بنتيجة التحريّات والاستقصاءات، التي نفّذتها دوريات الفصيلة المذكورة، تمكّنت من توقيف الشركاء الثلاثة، وقد اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وهم كلٌّ من:

م. أ. (من مواليد عام 1984، لبناني)

ع. ب. (من مواليد عام 1990، لبناني)

ت. س. (من مواليد عام 1992، سورية)

تمّ ضبط كميّة /2500/ ظرف، معدّة للترويج، تحتوي على مواد مخدّرة (باز الكوكايين، هيرويين، حشيشة الكيف، وسالفيا)، و/220/ حبّة مخدّرة من أنواع مختلفة.

أُودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.