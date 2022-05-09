لبنان | لا سقف لسعر صفيحة البنزين!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

عزا عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أسباب ارتفاع سعر النفط إلى مقاطعة شراء النفط من روسيا ومنع البواخر الاوروبية من نقل المشتقات النفطية الروسية، مما أدى الى زيادة الضغط على الاسواق التي ستعمد الى إيجاد مصادر بديلة عن النفط الروسي.

وأضاف في حديثٍ إذاعي: “لا سقف لسعر صفيحة البنزين ومشكلتنا هي بتأمين الدولارات”، وتابع: “مصرف لبنان يدعم بطريقة غير مباشرة فهو يؤمّن المازوت والغاز وأضحى استيرادهم حرا وبالدولار، اما البنزين فهو ما زال يؤمّن دولار الاستيراد من خلال منصة صيرفة”.

ولفت إلى أن جعالتهم على صفيحة البنزين 16 الف ليرة، مشيراً الى ان المحطات مستمرة في رفض استعمال البطاقات المصرفية.