لبنان | الدفاع المدني: 86 مهمة خلال 72 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال الـــ72 الساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد41) :

o أحـراج (عدد2) : الزعرورية – الربوة.

o اعــشاب(عدد15) :

(م.جبل لبنان)(عدد5): الغبيري(*2) – طبرجا – النقاش – زكريت.

(م.لبنان الشمالي)(عدد1) : ضهر العين.

(م.لبنان الجنوبي)(عدد3): العباسية – البرغلية – شبريحا.

(م.النبطية)(عدد1) : بنت جبيل.

(م.البقاع )(عدد3): حَمَّار/المعلقة – المعلقة – برالياس.

(م.عكار)(عدد1): واشجار : حيزوق.

(م.بيروت)(عدد1) : كورنيش المزرعة.

o منــازل (عدد7): داخل شقة مليئة بالأخشاب والنفايات في صبرا- النبعة – أرض جلول – الكورة – زغرتا-

صيدا- بعبدا.

o سيارات(عدد5) : داخل حافلة لنقل الركاب في الحوش- الأوزاعي -أوتوستراد المتن – علي النهري – جديدة ببنين.

o مؤسسات (عدد2) : داخل ميني ماركت في بعلبك – داخون مطعم في الشياح.

o كــهرباء (عدد2) : عمود في عين إبل – مولد في صيدا.

o نفايـات (عدد5) : حارة الخاصة/الكورة – مجدليا/زغرتا – غبالة.

وحطب في مزيارة – واعشاب في العقيبة.

o مختلف (عدد3) : داخل مخيم للنازحين السوريين في قلحات – مشغلات اجهزة تدفئة وخزان مازوت في ريفون -لوحة إعلانية في حلبا.

– نقل وإسعاف (عدد38) :

o حوادث(عدد29): برج حمود – المنصورية(*2) – الحدت – عين الرمانة – ديك المحدي – نهر ابراهيم – كفرشيما – جسر المطار – جبيل(*2) – طبرجا – بليبل(*2) – العقيبة – أنطلياس – برج أبي حيدر – راس النبع – زوق مصبح – المشرفية – عوكر – صبرا – قريطم – الكولا – صور – البيال -جونية – المطلة – الحمرا.

o حوادث سير(عدد8) : اوتوستراد الفيدار وإسعاف مصابين في مكان الحادث – القاسمية ونقل جريح إلى المستشفى – الغبيري ونقل جريح إلى المستشفى – البص ونقل جريح إلى المستشفى – تمنين ونقل جريح إلى المستشفى – مستيتا وإسعاف جريح بواسطة الـ Moto Ambulance ونقله إلى المستشفى – الرحاب ونقل جريح إلى المستشفى – عينطورة وإسعاف مصاب في مكان الحادث.

o نقل جثث (عدد1) : من أنطلياس إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد5) : فتح باب مصعد في زوق مصبح وإنقاذ مواطن محتجز في الداخل – سحب آلية من نوع بيك اب عالقة وجرف الثلوج على طريق عام عيناتا/بعلبك – سحب مياه السيول من داخل مستودع مجمع تجاري في الشويفات- سحب سيارة في الحدت وفي جبيل/الميناء.

– حماية مدنية (عدد2) : تأمين السلامة العامة خلال : مسيرة الينبوع في جونية، مسيرة صلاة من كفردبيان وصولا الى مزار سيدة لبنان في حريصا.

مجموع المهمات المنفذة خلال الــ 72 ساعة الأخيرة 86 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.