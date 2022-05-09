لبنان | كيف سيكون طقس مطلع الأسبوع؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

طقس ربيعي مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة مع إرتفاع بدرجات الحرارة والتي تكون معتدلة نهارًا ومائلة إلى البرودة ليلًا خاصة جبلًا…

وفي التفاصيل:

الإثنين:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢٦، بقاعًا بين ٥ و٢٤ درجات وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و٢٠ درجة

٢- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٧٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

الثلاثاء: طقس معتدل قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٦ و٢٥ ساحلًا، بين ١١ و٢٥ بقاعًا وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الأربعاء: طقس معتدل قليل السحب إلى غائم جزئيًا والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٦ و٢٥ ساحلًا وبين ١١ و٢٥ بقاعًا وبين ١٢ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.