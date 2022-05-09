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لبنان | “الخارجية”: الكلمة الفصل تبقى للقضاء

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية انتهاء العملية الإنتخابية للبنانيين في الخارج.

وأشار مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم، في مؤتمر صحافي، أنّ “هذه أكبر عمليّة لوجستيّة في تاريخ لبنان الحديث”، لافتاً إلى “أنّنا مستمرّون بالعمل لتأمين وصول الصناديق واستقبالها”.

وأضاف أنّ “نسبة الإقتراع العامة بلغت حوالى الـ 60 في المئة في العالم كلّه وهي نسبة جيّدة جداً”، وأنا فخور بالمنتشرين الذين تحدّوا كافة العوامل للمشاركة في العمليّة الإنتخابيّة”، مشيراً إلى أنّ “أعلى نسبة اقتراع كانت في سوريا ووصلت إلى 84 في المئة”.

كما لفت هاشم إلى أنّ “الخروقات والشوائب التي شهدتها العمليّة الانتخابيّة عولِجت فوراً، ونحن بانتظار ورود المحاضر وهي ستُحال إلى القضاة وهم يُقرّرون احتساب الأصوات من عدمه”، مشدّداً على أنّه “الكلمة الفصل تبقى للقضاء، أمّا نحن فنُعالج الخروقات على الأرض فقط”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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