لبنان | المخالفات التي سُجلت ضمن المعقول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

شدد نائب الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) أديب محفوظ، على أنّ المخالفات التي سجّلتها الجمعية في السادس والثامن من أيار خلال عملية اقتراع المغتربين متوقعة، وهي ضمن المعقول.

وإذ اعتبر أن هذه المخالفات لا تؤثر بشكل كبير على العملية الديمقراطية ونتائجها، أشار في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى انه من الممكن أن ينظر لها أي مرشح للطعن بالنتائج.

وأكد محفوظ أن وزارة الخارجية كانت تتحرّك سريعاً عند تسجيل الجمعية أي ملاحظة لتفادي تكرارها وحدّ المخالفات، لافتاً الى أن العديد من هيئات أقلام الاقتراع في الخارج لم تكن مدرّبة بشكل كافٍ.