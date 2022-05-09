لبنان | بعد إقفال صناديق الاقتراع… كم بلغت النسبة العامة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكّد مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم أنّ “نسبة الإقتراع العامة بلغت حوالى 60 في المئة في مختلف القارات وهو رقم ممتاز فالمنتشرون أثبتوا عن وطنية عالية وتعلّقهم بلبنان”.

وكانت الصناديق قد أقفلت في مختلف بلدان العالم ولم يبقَ سوى كندا ولوس أنجلوس حتى صباح اليوم.

وفي كندا، “حوالى 9 آلاف صوت موجود في الحقائب الدبلوماسية بعدما ختمت المحاضر بالشمع الأحمر وأصبحت جاهزة لنقلها إلى القنصلية ومن ثمّ إلى لبنان، والنسبة إلى مونتريال بلغت 67.47 في المئة”. كذلك بلغت نسبة الاقتراع في لوس انجلوس حوالى 60 في المئة ويتم العمل على جمع الأصوات لعدّها.