لبنان | كم بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة في هذه الدول؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:25 مساءً - منذ 53 دقيقة
الإمارات العربية المتحدة 69%
صندوق اقتراع الناخبين
بعد نهار انتخابي اغترابي طويل كشفت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ نسبة الاقتراع بلغت في القارة الاوروبية 51.89% حتى اللحظة، فيما وصلت النسبة في القارة الأفريقية الى 48.95% حتى الآن.
كما بلغت نسبة المقترعين في انتخابات المغتربين حتى الساعة:
الإمارات العربية المتحدة 69%
الكونغو 61%
الغابون 59%
سيراليون 51%
ساحل العاج 58%
زامبيا 54%
أنغولا 50%
اوروبا 52%
قبرص 79%
المانيا 49%
اللوائح الصادرة عن وزارة الخارجية عن نسب الاقتراع في الخارج