لبنان | كم بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة في هذه الدول؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:25 مساءً - منذ 53 دقيقة

بعد نهار انتخابي اغترابي طويل كشفت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ نسبة الاقتراع بلغت في القارة الاوروبية 51.89% حتى اللحظة، فيما وصلت النسبة في القارة الأفريقية الى 48.95% حتى الآن.

كما بلغت نسبة المقترعين في انتخابات المغتربين حتى الساعة:

الإمارات العربية المتحدة 69%

الكونغو 61%

الغابون 59%

سيراليون 51%

ساحل العاج 58%

زامبيا 54%

أنغولا 50%

اوروبا 52%

قبرص 79%

المانيا 49%