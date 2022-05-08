لبنان | ميقاتي: نسب الاقتراع جيدة واللبناني مازال متعلّقًا بوطنه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 7:45 مساءً

أعلن رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” أن نسب الاقتراع جيدة وهناك عدد كبير من المقترعين، لافتًا الى أنّ شركة DHL تُتابع عودة الصناديق إلى لبنان بكل شفافية، وانتهت المرحلة الأولى، آملًا انتهاء المرحلة الثانية الأحد المقبل.

كلام ميقاتي جاء من وزارة الخارجية حيث شكر المغتربين الذين اقترعوا اليوم، قائلا: “شعرت أن اللبناني وإن هاجر ما زال متعلقا بوطنه ويطالب بالتغيير ويريد العودة إلى لبنان”.

واذ أكد أنه لا يمكن اجبار الناس على الانتخاب، قال ميقاتي: ” نحن علينا فقط تهيئة الاجواء لهم”.

وأضاف: “لم أرَ هذا التعاون بين الوزارات من قبل، ويجب الاستفادة من هذه التجربة للسنوات المقبلة وقوّتنا بالمُنتشرين”.

الى ذلك، أشاد ميقاتي بالتعاون الحاصل بين وزارتي الخارجية والداخلية لإزالة اي عائق واي اشكال في مراكز الاقتراع.

وختم: “لقاؤنا يتجدّد في 15 أيار لنكون معكم من وزارة الداخلية، ونأمل أن يلبي المجلس النيابي الجديد طموحات اللبنانيين ونصل إلى التعافي”، مثنياً على المتابعة المستمرّة من قبل المعنيين لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات النيابية.