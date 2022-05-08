لبنان | انتخاب المغتربين.. السفير البريطاني يتفقد غرفة العمليات ويلتقي بو حبيب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 7:17 مساءً

تتابع وزارة الخارجية العملية الانتخابية الدائرة في عدد من دول الاغتراب، ويدلي وزير الخارجية “عبدالله بو حبيب” بنسب الاقتراع في الخارج.

وتشهد الوزارة حركة دبلومياسية كثيفة وسط انتظار لنسب الاقتراع في الخارج.

وتفقد سفير بريطانيا “ايان كولارد” غرفة العمليات لمتابعة انتخابات المقترعين في وزارة الخارجية والمغتربين، والتقى الوزير عبدالله بو حبيب.

إلى ذلك، أشار مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم لـmtv إلى أن هناك حسن تنظيم كبير وهذا هو العرس الديمقراطي.

وأضاف: “وصلت نسبة الاقتراع الى أكثر من 40 في المئة في دبي عند الساعة الثالثة بعد الظهر والنسبة سترتفع أكثر في الساعات المُقبلة وندعو اللبنانيّين في أوروبا للإقتراع بكثافة أكبر”.