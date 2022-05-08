لبنان | سفير لبنان في فرنسا: لبنان لا يزال لديه الامكانيات ليؤكد أنه بلد ديمقراطي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 3 ساعات

أشاد سفير لبنان في فرنسا “رامي عدوان”، في حديث لصوت بيروت انترناشونال، بحماسة اللبنانيين الموجودين في فرنسا للمشاركة في العملية الانتخابية، والذين يؤكدون هوية لبنان الديمقراطة والمنفتحة على العالم، وغلبة لغة الحوار على لغة القوة.

واكد عدوان انّ جو الانتخابات ايجابي لم تخرقه الا بعض التجاوزات و الاشكالات العادية التي تُحل حبياً بين ابناء الوطن الواحد، لافتاً الى انّ الاقبال جيد جداً ومتوقعاً ان تفوق نسبة المقترعين نسبة عام ٢٠١٨ التي بلغت ٦٥٪؜.

واذ اشار الى ان نسبة المقترعين بلغت عند الساعة ١٢ ٨،٤٪؜، اوضح ان هناك تواجدًا كثيفًا خارج المراكز، معربًا عن فخره بان لبنان يمثل بأحسن تمثيل اليوم، ان كان لجهة التنظيم او لجهة المشاركة، شاكراً الموظفين في السفارة و القنصلية في مارسيليا على حسن التنظيم.

كما شكر اللبنانيين المتحمسين للاقتراع، مشيراً الى ان عدد المسجلين بلغ ٢٢ الفًا و ١٣٦شخصًا للاقتراع في هذه الانتخابات.

وقال: ” اشعر بالأمل نظراً لأعداد الشباب الذين يتوافدون الى اقلام الاقتراع، و اعداد الذين ينتخبون لاول مرة وليسوا من فئة الشباب، كما اشعر بالأمل لانه بالرغم من كل المصاعب و كل الويلات لبنان لا يزال لديه الامكانيات والطاقات والارادة ليؤكد انه بلد ديمقراطي كان وسيبقى ديمقراطياً و لن يزول، لأن الديمقراطيات والشعوب لا تزول.

واذ اشاد بالتنظيم المميز للسفارة اللبنانية في فرنسا، اشار عدوان الى ان هناك ٤٠ ميغا سنتر على كافة الاراضي الفرنسية، و ٧٧ قلم اقتراع لتقسيم الناخبين على هذه الاقلام ولتسهيل عملية الاقتراع، كي يتمكن كل المتواجدين على الاراضي الفرنسية من المشاركة في العملية الانتخابية.