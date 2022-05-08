لبنان | كم بلغت نسب الاقتراع في دول الاغتراب حتى الساعة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 5:00 مساءً

تلا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب أرقام نسب الاقتراع في بعض الدول وهي كالآتي:

أستراليا: بلغ عدد المسجلين 20661 انتخب منهم 11,321 اي ما نسبته 54,83 في المئة في سيدني إقترع 9021 ناخباً أي بنسبة 55 في المئة، وسجلت كانبيرا النسبة الادنى للاقتراع مع 40 في المئة، فيما سجلت ملبورن نسبة 55 في المئة، ما يشكل مجموعاً عاماً بلغ نسبة 55 في المئة في استراليا.

في الامارات العربية المتحدة في دبي اقترع 3289 لغاية الساعة الثالثة والنصف اي ما نسبته 42 في المئة، في ابو ظبي اقترع 2893 اي ما نسبته 56 في المئة وهي نسب كبيرة جدا. وعليه النسبة الاجمالية في الامارات 44,61 في المئة لغاية الساعة.

في أوروبا من أصل سبعين ألف ناخب مسجل على اللوائح اقترع لغاية الآن 14 ألف أي بنسبة 20 في المئة، في فرنسااقترع 4232 لغاية الساعة، في ألمانيا 3480 اقترعوا، بريطانيا وايرلندا الشمالية 1288. اما باقي الدول الاوروبية فلم يتخط الاقتراع فيها الالف مقترع.

وأشار الوزير بو حبيب الى أن “نسب الاقتراع في افريقيا ليست عالية لغاية الساعة حيث بلغت النسبة الاجمالية 13 في المئة”.