لبنان | وزارة الخارجية تتضامن مع مصر بعد اعتداء سيناء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 4:39 مساءً

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الارهابي في سيناء، معربةً عن تضامنها ووقوفها الى جانب الحكومة والشعب المصري.

وجددت ثقتها بقدرة المصريين على التصدي للارهاب وهزيمته.

كما تقدمت الوزارة بأحر التعازي من أسر الضحايا، متمنيةً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وقد لقي ضابط وعشرة جنود مصريين حتفهم، وأصيب خمسة أفراد بعد إحباط هجوم‭‭‭ ‬‬‬مجموعة إرهابية على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس.

وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية: “جارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء”.

وأضاف عبر صفحته على موقع “فيس بوك” : ” قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد”.