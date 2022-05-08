لبنان | فتح صناديق الاقتراع في القارة الأميركية وإغلاقها في أستراليا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن صناديق الإقتراع أقفلت في سيدني وملبورن وكانبيرا وبريزبن في استراليا.

كما أفادت قناة الجديد بأن نسبة المشاركة في أستراليا، بحسب بعض الماكينات، بلغت 50 بالمئة.

أمّا صناديق الاقتراع في فنزويلا ففتحت عند الثانية من بعد الظهر بتوقيت بيروت، حيث سجل 991 ناخبا على اللوائح الإنتخابية سيقترعون في 3 أقلام في مركز واحد، على أن تقفل هذه الصناديق عند الخامسة من فجر غد الإثنين بتوقيت بيروت.

وفي التوقيت عينه، أي عند الثانية، فتح صندوق إقتراع واحد في جزر غوادلوب الفرنسية حيث من المقرر أن يقترع 323 ناخبا، ليقفل بعدها الصندوق عند الخامسة فجرا.

وفي العاصمة الكندية أوتاوا وثلاث مقاطعات، هي: تورونتو، مونتريال ووندسور، فتح 66 قلم إقتراع موزعين على 6 مراكز حيث سجل 24,258 ناخبا، وتقفل هذه الصناديق عند الخامسة فجرا.

أما في الولايات المتحدة الأميركية، ففتح 44 صندوق اقتراع موزعين على 16 مركزا في 11 ولاية أميركية، على أن تقفل هذه الصناديق عند الخامسة فجرا.