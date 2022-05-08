لبنان | ملابسات غامضة.. اختفاء صحافي لبناني في الغابون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

خُطف المغترب اللبناني علي كاتور، مدير موقع الجالية أون لاين، في دولة الغابون، على يد شخصين إدّعيا أنهما من الشرطة، ليتبين لاحقاً أنّ الأخيرة لا دخل لها في الامر.

إشارة إلى أنه لدى علي بعض الخلافات مع السفارة اللبنانية في الغابون، وكان قد قدم أوراقه كمندوب للائحة معًا نحو التغيير، لكن السفارة رفضت هذا الأمر دون ذكر السبب.

وقالت شقيقة المخطوف لينا كاتور، عبر مواقع التواصل: “ليس توقيف انما اختفاء، اخذوه على اساس انهم شرطة بلباس مدني، والى الآن كل مراكز الشرطة تنكر اخذه او وجوده عندهم لذا نطالب اللبنانيين عامة الاهتمام ونشر الامر لمعرفة مصير الشاب الذي اقتادوه الى جهة مجهولة.”

وشددت على انه حتى الساعة لم يُعرف شيئا عنه.