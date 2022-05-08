لبنان | السفير اللبناني في الإمارات: نسبة المقترعين قد تصل الى 65 %

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

توجّه اللبنانيون في دولة الامارات العربية اليوم الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، على غرار لبنانيين آخرين في 16 دولة أخرى.

في هذا الإطار، أعلن سفير لبنان لدى الإمارات “فؤاد دندن” أنه من المتوقّع أن ترتفع نسبة المقترعين عصرًا وأن تتخطى الـ 65%.

أمّا قنصل ​لبنان​ في ​دبي​” عساف ضومط” فقال لـ “أم تي في”: إقترع حتى الآن 7100 ناخب أي بنسبة 35 في المئة وسجّلنا بعض المخالفات البسيطة.

وقد بلغت نسبة الإقتراع في أبو ظبي 56.2% حتى الساعة.

وعن سير العملية الانتخابية في دول الاغتراب، اكد وزير الداخلية “بسام مولوي” ان العملية الانتخابية تدل على ارادة اللبنانيين بالتغيير، مضيفًا:” لم نشهد اي مقاطعة للعملية والاقبال كثيف والنسب عالية”.

وعن الاوضاع الامنية، قال مولوي:” نحن حذرون ونهتم بكل الامور”.