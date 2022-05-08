لبنان | مولوي: الإقبال على الاقتراع كثيف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 2:51 مساءً

يواصل المنتشرون اللبنانيون الإدلاء بأصواتهم في إطار العملية الانتخابية في دول الاغتراب.

واعتبر وزير الداخلية “بسام المولوي” من غرفة مراقبة الانتخابات في وزارة الخارجية، ان ما يحصل اليوم هو مهرجان لبناني في الخارج، مضيفًا: الوزارة وفت بما وعدت به وحضّرت للانتخابات بطريقة جيدة وافضل من الظروف التي نعيشها.

وردا على سؤال حول الخروق التي تحصل في ألمانيا، قال:” اللوائح مرقمة ولا نسخات أخرى ممكن ان يستلمها أحد ورئيس القلم سيسلم في نهاية اليوم النسخ بالارقام، وما حصل في برلين سيذكر في محضر الاقتراع وسنعالجه والاوراق لا تعتبر ملغاة”.

واكد ان العملية الانتخابية تدل على ارادة اللبنانيين بالتغيير، مضيفًا:” لم نشهد اي مقاطعة للعملية والاقبال كثيف والنسب عالية”.

وعن الاوضاع الامنية، قال مولوي:” نحن حذرون ونهتم بكل الامور”.